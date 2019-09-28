Futbol: Süper Lig
Stat: Türk TelekomHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunGalatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Lemina, Nzonzi, Feghouli, Belhanda, Babel, FalcaoFenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Kruse, Tolga...
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Lemina, Nzonzi, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Kruse, Tolga Ciğerci, Vedat Muric
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ilk yarısı golsüz sona erdi.
19. dakikada Muric'in uzaktan şutunda meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.
22. dakikada Lemina'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Altay Bayındır direk dibinde topu kornere çıkardı.
29. dakikada Falcao'nun topuk pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Lemina'nın müsait durumdaki şutunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
41. dakikada Muric'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Tolga Ciğerci'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
Derbinin ilk yarısı 0-0 sona erdi.