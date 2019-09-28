Futbol: Süper Lig

Stat: Türk TelekomHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunGalatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Lemina, Nzonzi, Feghouli, Belhanda, Babel, FalcaoFenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Kruse, Tolga...

28.09.2019 20:54
Futbol: Süper Lig

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Lemina, Nzonzi, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Kruse, Tolga Ciğerci, Vedat Muric

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ilk yarısı golsüz sona erdi.

19. dakikada Muric'in uzaktan şutunda meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

22. dakikada Lemina'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Altay Bayındır direk dibinde topu kornere çıkardı.

29. dakikada Falcao'nun topuk pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Lemina'nın müsait durumdaki şutunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41. dakikada Muric'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Tolga Ciğerci'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

Derbinin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Kaynak: AA
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