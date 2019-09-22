Futbol: Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Cem Hanoğlu, İlker TakpakGençlerbirliği: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Flavio, Toure, Polomat, Diallo, Fabricio, Candeias, Sessegnon, Stancu, SioAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, Nsakala, Siopis, Ceyhun Gülselam, Djalma...

22.09.2019 17:28
Futbol: Süper Lig

Stat: Eryaman

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Cem Hanoğlu, İlker Takpak

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Flavio, Toure, Polomat, Diallo, Fabricio, Candeias, Sessegnon, Stancu, Sio

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, Nsakala, Siopis, Ceyhun Gülselam, Djalma Campos, Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse

Gol: Dk. 45+2 Stancu (Penaltıdan) (Gençlerbirliği)

Sarı kart: Dk. 23 Candeias (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

20. dakikada Candeias'ın sağdan ortasında savunmadan seken top arka direkte bulunan Stancu'da kaldı. Rumen futbolcunun vuruşunda, kaleci Marafona gole izin vermedi.

32. dakikada Juanfran'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta, kaleci Ertaç Özbir topu iki hamlede kontrol etti.

44. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Stancu, Welinton ile girdiği ikili mücadelede yerde kalırken, hakem Zorbay Küçük beyaz noktayı gösterdi. 45+2'nci dakikada penaltıyı kullanan Stancu, takımını 1-0 öne geçirdi.

Gençlerbirliği, penaltıdan bulduğu golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Kaynak: AA
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