15.09.2019 21:12

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Ali Şansalan, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Sapunaru, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Sackey, Murawski, Aissati, Recep Niyaz, Barrow, Rodallega

Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Miya, Milosevic, Bajic

Sarı kartlar: Dk. 19 Sackey, Dk. 33 Bergdich (Yukatel Denizlispor), Dk. 41 Ali Turan (Konyaspor)

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor-Konyaspor maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Skubic'in ortasında Miya'nın Yukatel Denizlispor kalesine çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

9. dakikada Yukatel Denizlispor ceza sahasına sağ kanattan giren Alper'in sert şutunda top defansa çarparak kornere çıktı.

13. dakikada Bergdich'in sol kanattan ortaladığı ve Rodallega'nın kafa ile müdahale ettiği meşin yuvarlağı Serkan Kırıntılı son anda kornere gönderdi.

26. dakikada orta alanda Rodallega'nın pasını alan Bergdich'in sol kanattan ilerleyerek kaleye yaptığı şut Konyaspor savunmasından döndü.

27. dakikada Miya'nın yaklaşık 25 metreden sert şutunda Yukatel Denizlispor kalecisi Stackhowiak'ın çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.

33. dakikada Barrow'un ceza sahası dışından yaptığı ortada Rodallega'nın kayarak yerden vurduğu top soldan auta çıktı.

45. dakika Alper'in sağ kanattan yaptığı ortada Miya'nın kafa ile kaleye gönderdiği topu Stackhowiak yumrukla çeldi, meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz sona erdi.

Kaynak: AA