Futbol: Süper Lig

Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

28.08.2019 12:18
Futbol: Süper Lig

Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

30 Ağustos Cuma:

20.30 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük

20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray: Mustafa Öğretmenoğlu

31 Ağustos Cumartesi:

19.15 Konyaspor-Antalyaspor: Ümit Öztürk

21.45 Göztepe-Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa

21.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu

1 Eylül Pazar:

19.15 Demir Grup Sivasspor-Gazişehir Gaziantep: Hüseyin Göçek

19.15 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

21.45 Yeni Malatyaspor-Alanyaspor: Alper Ulusoy

21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor: Fırat Aydınus

Kaynak: AA
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