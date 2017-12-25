Futbol: Süper Lig
Stat: OsmanlıHakemler: Özgür Yankaya, İsmail Şencan, Mehmet KısalOsmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Pinto, Lawal, Musa Çağıran, Umar, Özer Hurmacı, Regattin, DoukaraTeleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Onur Ayık, Mustafa Yumlu, Orhan Taşdelen, Ömer Bayram,...
Stat: Osmanlı
Hakemler: Özgür Yankaya, İsmail Şencan, Mehmet Kısal
Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Pinto, Lawal, Musa Çağıran, Umar, Özer Hurmacı, Regattin, Doukara
Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Onur Ayık, Mustafa Yumlu, Orhan Taşdelen, Ömer Bayram, Sissoko, Serginho, Olcan Adın, Soner Aydoğdu, Barbosa, Muğdat Çelik
Goller: Dk. 28 Musa Çağıran (Penaltıdan) (Osmanlıspor), Dk. 36 Soner Aydoğdu (Teleset Mobilya Akhisarspor)
Sarı kart: Dk. 27 Mustafa Yumlu (Teleset Mobilya Akhisarspor)
Süper Lig'in 17. haftasındaki Osmanlıspor-Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.
7. dakikada Regattin'in uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Özer Hurmacı, ceza sahası içinde sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Özer'in yakın mesafeden dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Lukac, topu kornere çeldi.
10. dakikada Regattin'in uzak mesafeden çektiği sert şutta kaleci Lukac, iki hamlede topu kontrol etti.
11. dakikada sağdan ceza sahasına giren Muğdat Çelik, topu ceza yayı üzerindeki Olcan Adın'a çıkardı. Bu futbolcunun şutunda, top yandan auta gitti.
21. dakikada Regattin'in soldan ceza sahasına yaptığı ortada Özer Hurmacı'nın kafa vuruşunda, kalecinin son anda müdahale ettiği top üst direkten döndü.
26. dakikada ev sahibi Osmanlıspor penaltı kazandı. Vrsajevic'in, Barbosa ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldığı pozisyonda hakem Özgür Yankaya, beyaz noktayı gösterdi.
28. dakikada Musa Çağıran'ın kullandığı penaltı vuruşunda, top ve kaleci ayrı köşelere gitti: 1-0.
36. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor beraberliği yakaladı. Lawal'ın hücuma çıkarken kaptırdığı topu Muğdat Çelik, soldan ceza sahasına giren Olcan Adın'a aktardı. Olcan'ın bekletmeden penaltı noktasına çevirdiği topu Soner Aydoğdu, Osmanlıspor fileleriyle buluşturdu: 1-1.
39. dakikada kendi çabasıyla soldan caza sahasına giren Doukara'nın çaprazdan şutunda kaleci Lukac, dizleriyle topu kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 bitti.