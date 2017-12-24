Futbol: Süper Lig
Stat: Türk TelekomHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Samet ÇiçekGalatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Denayer, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Rodrigues (Dk.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Samet Çiçek
Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Denayer, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Rodrigues (Dk. 41 Yasin Öztekin), Gomis
Göztepe: Beto, Sabri Sarıoğlu, Peybernes, Kosanovic, Tanju Kayhan, Andre Castro, Rotman, Selçuk Şahin, Halil Akbunar, Gouffran, Jahovic
Goller: Dk. 9 Jahovic (Penaltıdan) (Göztepe), Dk. 19 Rodrigues (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 8 Muslera, Dk. 34 Maicon, Dk. 44 Fernando (Galatasaray)
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan maçın ilk yarısı, 1-1 berabere tamamlandı.
8. dakikada Sabri Sabrioğlu'nun pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Andre Castro, savunmada Maicon'u geçmek isterken yerde kalınca, hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.
9. dakikada penaltı atışını kullanan Jahovic, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
11. dakikada Fernando'nun pasıyla ceza sahasında topu kontrol eden Gomis'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Beto'dan döndü.
19. dakikada Galatasaray skoru eşitledi. Gomis ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Rodrigues, kaleci Beto ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelerle buluşturdu: 1-1.
24. dakikada Belhanda'nın pasıyla sol tarafta topla buluşan Rodrigues'in şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti.
27. dakikada Galatasaray önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Ndiaye'nin pasıyla ceza alanının sol çaprazında topu kontrol eden Rodrigues, altıpas gerisinde uygun durumda bulunan Gomis'i gördü. Bu futbolcunun yakın mesafeden bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Beto topu çıkartarak gole izin vermedi.
Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve maçın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.