Futbol: Süper Lig
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan ÇimenKasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Omeruo, Ben Youssef, Veysel Sarı, Sadiku, Pavelka (Dk. 78 Neumayr), Mensah, Eduok, Trezeguet, Murillo (Dk.
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Omeruo, Ben Youssef, Veysel Sarı, Sadiku, Pavelka (Dk. 78 Neumayr), Mensah, Eduok, Trezeguet, Murillo (Dk. 73 Rangel)
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, da Costa, Attamah, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu (Dk. 76 Tunay Torun), Visca (Dk. 74 İrfan Can Kahveci), Mossoro, Kerim Frei, Adebayor (Dk. 85 Mevlüt Erdinç)
Goller: Dk. 3 Visca, Dk. 70 Mossoro (Medipol Başakşehir), Dk. 43 Veysel Sarı (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 21 Mensah, Dk. 38 Ben Youssef, Dk. 45+1 Eduok (Kasımpaşa), Dk. 86 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)
Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.
48. dakikada Mensah'ın uzaktan sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
57. dakikada ceza sahası dışında rakibinden sıyrılan Mossoro'nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta savunmada Ben Youssef'e çarpan top kornere çıktı.
70. dakikada Medipol Başakşehir yeniden öne geçti. Kerim Frei'ın ortasında ceza sahası içinde Mossoro'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.
72. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından yerden sert vuruşunda kaleci Ramazan Köse, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
74. dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topun gelişine Kerim Frei'ın vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.
84. dakikada Ben Youssef'in indirdiği topla altıpas üzerinde buluşan Trezeguet'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'dan döndü. Pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.