Futbol: Süper Lig
Stat: Dr. Necmettin ŞeyhoğluHakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Volkan Ahmet NarinçKardemir Karabükspor: Çağlar Şahin Akbaba, Osman Çelik, Barış Başdaş, Gaman, Ibanez, Ceyhun Gülselam, Skulason, İlhan Depe, Poko, Serdar Deliktaş, YatabareTrabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Mustafa...
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Volkan Ahmet Narinç
Kardemir Karabükspor: Çağlar Şahin Akbaba, Osman Çelik, Barış Başdaş, Gaman, Ibanez, Ceyhun Gülselam, Skulason, İlhan Depe, Poko, Serdar Deliktaş, Yatabare
Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Mustafa Akbaş, Hubocan, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Burak Yılmaz
Sarı kart: Dk. 45+2 İlhan Depe (Kardemir Karabükspor)
Süper Lig'in 17. haftasında yapılan Kardemir Karabükspor-Trabzonspor maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
17. dakikada Trabzonspor'da sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Burak Yılmaz, kaleye vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Çağlar Şahin Akbaba'da kaldı.
26. dakikada misafir takımın gelişen atağında Okay Yokuşlu'nun derinleme pasına hareketlenen Burak Yılmaz, soldan ceza sahası içine girerek vuruşunu yaptı, savunmaya çarpan top kornere çıktı.
27. dakikada Kardemir Karabükspor'un sağ kanattan gelişen atağında Poko'nun pasında topla buluşan İlhan Depe, ceza sahası dışından kaleye vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
42. dakikada Trabzonpor'da Burak Yılmaz, ceza sahası dışında topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yan direğin dibinden auta çıktı.
45+4 dakikada ev sahihi ekip köşe vuruşu kazandı. Sağ kanattan Ibanez'in kullandığı kornerde ceza alanı içinde kaleci Onur Recep Kıvrak topu ellinden kaçırdı. Kaleci Onur'la hava topuna yükselen Yatabare bu fırsattan yararlanamadı ve meşin yuvarlağı yandan dışarıya gönderdi.
Karşılaşmanın ilk devresi golsüz beraberlikle tamamlandı.