Futbol: Süper Lig
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Ümit Öztürk, Asım Yusuf Öz, Osman Gökhan BilirKayserispor: Lung, Tiago Lopes, Kana Bıyık, Atila Turan, Sapunaru, Kucher, Badji, Şamil Çinaz, Deniz Türüç, Mendes, Umut BulutEvkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar,...
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Ümit Öztürk, Asım Yusuf Öz, Osman Gökhan Bilir
Kayserispor: Lung, Tiago Lopes, Kana Bıyık, Atila Turan, Sapunaru, Kucher, Badji, Şamil Çinaz, Deniz Türüç, Mendes, Umut Bulut
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar, Cissokho, Azubuike, Murat Yıldırım, Aytaç Kara, Pereira, Turgut Doğan Şahin, Boutaib
Gol: Dk. 45 Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)
Süper Lig'in 17. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Kayserispor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
11. dakikada gelişen Evkur Yeni Malatyaspor atağında Pereira'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Murat Yıldırım'ın ceza alanı içinde sol çaprazdan attığı şutta kaleci Lung topu kornere çeldi.
20. dakikada sağ kanattan topu getiren Tiago Lopes savunma arkasına sarkan Deniz Türüç'ün koşu yoluna topu gönderdi. Meşin yuvarlakla buluşan Deniz Türüç çizgiye indikten sonra kale alanına gönderdiği pasa Umut Bulut'un uçarak attığı kafa şutunda kaleci Ertaç Özbir topu güçlükle kurtardı.
22. dakikada Mina'dan topu kapan Deniz Türüç'ün ceza alanında sol çaprazdan şutunda kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı önledi.
45. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Sağ kanattan Pereira'nın ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Boutaib'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.