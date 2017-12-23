Futbol: Süper Lig
Stat: Bursa Büyükşehir BelediyeHakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Erdem BayıkBursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı, Titi, Ekong, Yusuf Erdoğan, Agu, Batalla, Aziz Eraltay, John, Stancu, DelargeGençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz (Dk.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Erdem Bayık
Bursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı, Titi, Ekong, Yusuf Erdoğan, Agu, Batalla, Aziz Eraltay, John, Stancu, Delarge
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz (Dk. 21 Murat Duruer), N'Diaye, Palitsevich, Uğur Çiftçi, Scekic, Khalili, Zeki Yavru, Ahmet İlhan Özek, Manu, Skuletic
Sarı kartlar: Dk. 11 Ahmet Oğuz, Dk. 21 Scekic (Gençlerbirliği), Dk. 38 Titi (Bursaspor)
Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Bursaspor-Gençlerbirliği maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.
10. dakikada Ahmet İlhan Özek'in sağ taraftan yaptığı ortada Bursaspor ceza sahası içinde topla buluşan Manu'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'de kaldı.
16. dakikada gelişen konuk ekip atağında Ahmet İlhan Özek'in ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Harun Tekin topa sahip oldu.
20. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Gençlerbirliği savunma oyuncularından seken top, arka direkte bulunan Agu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun sert vuruşunda kaleci Hopf köşeyi kapatarak meşin yuvarlağın kaleye girmesini önledi.
35. dakikada Bursaspor atağında Ekong'un ceza sahası önünden yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.
45+2. dakikada Batalla'nın ceza sahası sol çaprazından yaptığı sert vuruşta kaleci Hopf topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.