Futbol: Süper Lig
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan BilirKasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka (Dk. 77 Mensah), Neumayr, Murillo (Dk. 77 Hasan Bilal), Trezeguet, Eduok (Dk.
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka (Dk. 77 Mensah), Neumayr, Murillo (Dk. 77 Hasan Bilal), Trezeguet, Eduok (Dk. 68 Rangel)
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Yalçın Ayhan, Mina, Cissokho, Aytaç Kara, Azubuike, Dia (Dk. 63 Turgut Doğan Şahin), Barazite (Dk. 86 Pereira), Eren Tozlu (Dk. 76 Dening), Boutaib
Goller: Dk. 3 Murillo, Dk. 49 Trezeguet, Dk. 89 Neumayr (Kasımpaşa), Dk. 10 Eren Tozlu, Dk. 72 Aytaç Kara (Penaltıdan) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 42 Popov, Dk. 52 Pavelka, Dk. 90+5 Neumayr (Kasımpaşa), Dk. 88 Chebake, Aytaç Kara (Maç bitiminde) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi.
49. dakikada Kasımpaşa yeniden öne geçti. Ceza sahası içinde şık bir çalımla rakibinden sıyrılan Eduok'un pasında Trezeguet'in yerden sol ayakla gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak filelere gitti: 2-1
71. dakikada Turgut Doğan Şahin'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Barazite, Veysel Sarı'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi.
72. dakikada Aytaç Kara'nın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2
82. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Trezeguet'in yerden pasında altıpasın içinde müsait durumda topla buluşan Mensah'ın boş kaleye vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
89. dakikada Kasımpaşa bir kez daha öne geçti. Sol çaprazdan serbest vuruş kullanan Neumayr, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-2
Kasımpaşa, karşılaşmayı 3-2 kazandı.