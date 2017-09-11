Futbol: Süper Lig
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan BilirKasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Neumayr, Murillo, Trezeguet, EduokEvkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Yalçın Ayhan, Mina, Cissokho,...
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Neumayr, Murillo, Trezeguet, Eduok
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Yalçın Ayhan, Mina, Cissokho, Aytaç Kara, Azubuike, Dia, Barazite, Eren Tozlu, Boutaib
Goller: Dk. 3 Murillo (Kasımpaşa), Dk. 10 Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kart: Dk. 42 Popov (Kasımpaşa)
Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
2. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sol kanatta buluştuğu topla Yalçın Ayhan'dan şık bir hareketle sıyrılan Trezeguet'in ortasında, kale sahası üzerinde müsait durumda bulunan Murillo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0
10. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor beraberlik golünü buldu. Sol kanattan Cissokho'nun ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Eren Tozlu'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
38. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Neumayr'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yakın direkten oyun alanına döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi.