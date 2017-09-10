Futbol: Süper Lig
Stat: Bursa Büyükşehir BelediyeHakemler: Alper Ulusoy, Kerem Ersoy, İlker TakpakBursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı, Titi, Ekong, Aziz Eraltay, Agu, Badu, Delarge (Dk. 68 Yusuf Erdoğan), Batalla (Dk. 77 Bilal Kısa), Ekoko (Dk.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Alper Ulusoy, Kerem Ersoy, İlker Takpak
Bursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı, Titi, Ekong, Aziz Eraltay, Agu, Badu, Delarge (Dk. 68 Yusuf Erdoğan), Batalla (Dk. 77 Bilal Kısa), Ekoko (Dk. 81 Atta), Stancu
Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Eray Ataseven, Barbosa (Dk. 68 Onur Ayık), Caner Osmanpaşa, Soner Aydoğdu, Henrique (Dk. 77 Muğdat Çelik), Miguel Lopes, Ömer Bayram, Sissoko (Dk. 57 Hora), Olcan Adın, Serginho
Goller: Dk. 51 Batalla, Dk. 66 Delarge, Dk. 74 Stancu (Bursaspor)
Sarı Kartlar: Dk. 22 Sissoko (Teleset Mobilya Akhisarspor), Dk. 76 Yusuf Erdoğan, Dk. 87 Harun Tekin (Bursaspor)
Süper Lig'in 4. haftasında Bursaspor, sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-0 mağlup etti.
50. dakikada savunmadan seken topla ceza alanı dışında buluşan Serginho'nun çektiği sert şutta, top kalenin üstünden az farkla auta gitti.
51. dakikada Bursaspor 1-0 öne geçti. Titi'nin soldan yaptığı ortada ceza alanı içinde topla buluşan Batalla, topu kafayla kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 1-0
55. dakikada Batalla'nın soldan yaptığı korner vuruşunda seken topla sol çaprazda buluşan Aziz Eraltay'ın sert vuruşunda, top kalenin yanından az farkla auta çıktı.
66. dakikada Bursaspor farkı 2'ye çıkardı. Rakip kontratağa çıkarken topu kapan Ekoko, ara pasla topu savunmanın arkasına sarkan Delarge ile buluşturdu. Karşı karşıya kaldığı kaleci Lukac'ı çalımlayan Delarge, topu boş kaleye gönderdi: 2-0
74. dakika Bursaspor, 3. golü buldu. Sol kanattan gelişen atakta topla buluşan Ekoko, topu penaltı noktasındaki Stancu'ya attı. Topu güçlükle kontrol eden Stancu, yaptığı sert vuruşla takımının 3. golüne imza attı: 3-0
Karşılaşma Bursaspor'un 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.