Futbol: Süper Lig
Stat: AntalyaHakemler: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Hakan YemişkenAntalyaspor: Ferhat Kaplan, Celustka, Djourou, Diego, Sakıb Aytaç, Yekta Kurtuluş, Charles, Danilo, Maicon, El Kabir, Eto'oGalatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Linnes, Tolga Ciğerci, Fernando, Ndiaye,...
Stat: Antalya
Hakemler: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Celustka, Djourou, Diego, Sakıb Aytaç, Yekta Kurtuluş, Charles, Danilo, Maicon, El Kabir, Eto'o
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Linnes, Tolga Ciğerci, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Rodrigues, Gomis
Gol: Dk. 34 Gomis (Galatasaray)
Süper Lig'in 4. haftasındaki Antalyaspor-Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
5. dakikada kazanılan serbest vuruşu hızlı kullanan Yekta Kurtuluş'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Eto'o'nun vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.
16. dakikada Eto'o'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan El Kabir'in Gomis'ten sıyrılarak yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
29. dakikada Celustka'nın sağ kanattan ortasında, ön direkte topla buluşan Maicon'un vuruşu sonrası meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın müdahalesiyle oyun alanına döndü. Defanstan seken topu tekrar önünde bulan Maicon'un şutunda, top yandan auta gitti.
34. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Belhanda'nın uzun pasıyla sağ taraftan ceza sahasına giren Rodrigues'in yerden ortasında, ön direkte topla buluşan Gomis'in dokunuşuyla meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'ın sağından ağlarla buluştu: 0-1
Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.