Futbol: Süper Lig
Stat: Bursa Büyükşehir BelediyeHakemler: Alper Ulusoy, Kerem Ersoy, İlker TakpakBursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı, Titi, Ekong, Aziz Eraltay, Agu, Badu, Delarge, Batalla, Ekoko, StancuTeleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Eray Ataseven, Barbosa, Caner Osmanpaşa, Soner Aydoğdu, Henrique,...
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Alper Ulusoy, Kerem Ersoy, İlker Takpak
Bursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı, Titi, Ekong, Aziz Eraltay, Agu, Badu, Delarge, Batalla, Ekoko, Stancu
Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Eray Ataseven, Barbosa, Caner Osmanpaşa, Soner Aydoğdu, Henrique, Miguel Lopes, Ömer Bayram, Sissoko, Olcan Adın, Serginho
Sarı Kart: Dk. 22 Sissoko (Teleset Mobilya Akhisarspor)
Süper Lig'in 4. haftasında Bursaspor ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, 0-0 eşitlikle sona erdi.
17. dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın ceza alanına yaptığı ortada Olcan Adın'ın kafa vuruşunda, kaleci Harun Tekin topu güçlükte yumruklayarak, ceza alanına dışına gönderdi.
44. dakikada orta sahada kaptığı topla dikine kaleye doğru giden Battalla'nın, uzaktan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak direkten döndü.
45. dakikada rakip savunmadan seken topla sol kanatta buluşan Ekoko, penaltı noktasına doğru ortaladı. Bir anda boşta kalan Batalla'nın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.