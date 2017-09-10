Futbol: Süper Lig
Stat: Medical ParkHakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, İsmail ŞencanTrabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok (Dk. 46 Abdülkadir Ömür), Mustafa Akbaş, Mas, Okay Yokuşlu, Kucka, Olcay Şahan (Dk. 82 Rodallega), Sosa, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz (Dk.
Stat: Medical Park
Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, İsmail Şencan
Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok (Dk. 46 Abdülkadir Ömür), Mustafa Akbaş, Mas, Okay Yokuşlu, Kucka, Olcay Şahan (Dk. 82 Rodallega), Sosa, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz (Dk. 87 Onazi)
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Luccas Claro, Palitevich, Uğur Çifçi, Issah, Khalili, Ahmet İlhan Özek, Milinkovic (Dk. 55 Guidileye), Manu (Dk. 55 Paraiba), Skuletic (Dk. 70 Muric)
Goller: Dk. 6 Ahmet İlhan Özek (Gençlerbirliği), Dk. 53 Olcay Şahan, Dk. 84 Rodallega, Dk. 90 Onazi (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 12 Kucka, Dk. 26 Uğur Demirok, Dk. 80 Okay Yokuşlu, Dk. 87 Mustafa Akbaş (Trabzonspor), Dk. 20 Manu, Dk. 21 Luccas Claro, Dk. 71 Paraiba, Dk. 73 Ahmet Oğuz, Dk. 75 Ahmet İlhan Özek, Dk. 82 Hopf, Dk. 85 Khalili (Gençlerbirliği)
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni ikinci yarıda attığı gollerle 3-1 mağlup etti.
53. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza alanı içinde topla buluşan Olcay Şahan, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1
67. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında, sağ çaprazda Olcay Şahan'ın şutunda, kaleci Hopf tehlikeyi önledi.
74. dakikada Sosa'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Kucka'nın kafa vuruşunda, top üsten auta çıktı.
77. dakikada Khalili'nin ceza alanı dışından yerden sert şutunda top direğin az farkla yanından auta gitti.
81. dakikada Uğur Çifçi'nin kullandığı serbest atışta, kaleci Onur Recep Kıvrak, topu kornere çeldi.
82. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına doğru hareketlenen Abdülkadir Ömür'ün şutunda top üsten auta gitti.
84. dakikada Trabzonspor, 2 dakika önce oyuna giren Rodallega ile öne geçti. Yusuf Yazıcı'nın sağdan ortasında, yakın mesafede Rodallega gelişine vuruşla meşin yuvarlığı filelere gönderdi: 2-1
90. dakikada Trabzonspor, oyuna 3 dakika önce giren Onazi ile 3. golünü buldu. Sosa'nın pasında ceza alanına giren Onazi, kaleci Hopf'tan sıyrıldı. Bu sırada savunmada araya giren Ahmet Oğuz'un uzaklaştırmak istediği top Onazi'ye çarparak filelere gitti: 3-1
Karşılaşma, Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.