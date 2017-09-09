Futbol: Süper Lig
Stat: ÜlkerHakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Süleyman ÖzayFenerbahçe: Volkan Demirel, Isla (Dk. 64 Janssen), Neto, Skrtel, İsmail Köybaşı, de Souza, Ozan Tufan, Dirar (Dk. 83 Şener Özbayraklı), Valbuena, Giuliano (Dk.
Stat: Ülker
Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Süleyman Özay
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla (Dk. 64 Janssen), Neto, Skrtel, İsmail Köybaşı, de Souza, Ozan Tufan, Dirar (Dk. 83 Şener Özbayraklı), Valbuena, Giuliano (Dk. 71 Chahechouhe), Soldado
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Epureanu, Attamah, Clichy, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Visca, Napoleoni (Dk. 59 İrfan Can Kahveci), Elia (Dk. 83 Kerim Frei), Adebayor (Dk. 88 Mevlüt Erdinç)
Goller: Dk. 2 Attamah, Dk. 33 Adebayor, Dk. 90+3 Kerim Frei (Medipol Başakşehir) Dk. 43 Dirar, Dk. 79 Clichy (kendi kalesine) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 23 Epureanu, Dk. 34 Emre Belözoğlu, Dk. 36 Clichy, Dk. 42 Volkan Babacan (Medipol Başakşehir), Dk. 32 de Souza, Dk. 82 İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)
Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yendi.
50. dakikada Emre Belözoğlu, sağ kanattan bindiren Edin Visca'nın önüne uzun bir pas attı. Sağ kanatta topu kontrol eden Visca, ceza sahasına girer girmez, yerden şutunu gönderdi. Kaleci Volkan Demirel'in kurtardığı topu savunma uzaklaştırdı.
79. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Valbuena'nın sol kanattan kullandığı kornerde Skrtel kafayı vurdu, savunmada Clichy'nin diziyle ters vuruşunda top ağlara gitti: 2-2.
80. dakikada Attamah'tan topu kapan Chahechouhe, ceza sahasına girmeden yerden sert vurdu, top yandan auta çıktı.
86. dakikada Valbuena'nın sağ kanattan yaptığı ortaya Janssen, ceza sahası içinde kafayı vurdu, top yandan auta gitti.
89. dakikada Edin Visca sağ kanatta aldığı topla rakip ceza sahasına ilerledi. Visca, ceza sahasına girmeden çok sert vurdu, kaleci Volkan Demirel topu kornere çeldi.
90. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Sağ kanattan yapılan ortada top savunmadan sekti. Ceza sahası içinde meşin yuvarlağı kontrol eden Kerim Frei, sol çaprazdan plase bir vuruş yaptı, top az farkla yandan auta çıktı.
90+3. dakikada konuk ekip bir kez daha öne geçti. Fenerbahçe ceza sahası dışında topla buluşan Kerim Frei, rakibinden kurtulduktan sonra sağ ayağıyla çok sert vurdu ve topu köşeden ağlara gönderdi: 2-3.
Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.