Futbol: Süper Lig
Stat: Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Bülent Yıldırım, Serdar Diyadin, Asım Yusuf ÖzAtiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Moke, Filipovic, Ferhat Öztorun, Jansson, Mehdi Bourabia, Ezekiel, Musa Araz, Ömer Ali Şahiner, MilosevicAytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama, Birol...
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Bülent Yıldırım, Serdar Diyadin, Asım Yusuf Öz
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Moke, Filipovic, Ferhat Öztorun, Jansson, Mehdi Bourabia, Ezekiel, Musa Araz, Ömer Ali Şahiner, Milosevic
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama, Birol Parlak, Tzavellas, Berkan Emir, Emre Akbaba, Taha Yalçıner, Efecan Karaca, Mbilla, Fernandes, Vagner Love
Gol: Dk. 42 Vagner Love (Penaltıdan) (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Ezekiel, Dk. 29 Ferhat Öztorun (Atiker Konyaspor)
Süper Lig'in 4. haftasında Atiker Konyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
7. dakikada ceza sahasına topla hareketlenen Gassama'nın pası sonrası Vagner Love'un sert şutunda, top direkten döndü.
22. dakikada Birol Parlak'ın orta sahadan gönderdiği topla buluşan Vagner Love'nin şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağın sahibi oldu.
42. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Efecan Karacan'ın ceza sahası içine gönderdiği top, Filipovic'in eline çarparken, hakem Bülent Yıldırım, penaltı karar verdi. Vagner Love, penaltı vuruşunu değerlendirerek, takımını 1-0 öne geçirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.