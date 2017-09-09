Futbol: Süper Lig
Stat: ÜlkerHakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Süleyman ÖzayFenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Neto, Skrtel, İsmail Köybaşı, de Souza, Ozan Tufan, Dirar, Valbuena, Giuliano, SoldadoMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Epureanu, Attamah, Clichy, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu,...
Stat: Ülker
Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Süleyman Özay
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Neto, Skrtel, İsmail Köybaşı, de Souza, Ozan Tufan, Dirar, Valbuena, Giuliano, Soldado
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Epureanu, Attamah, Clichy, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Visca, Napoleoni, Elia, Adebayor
Goller: Dk. 2 Attamah, Dk. 33 Adebayor (Medipol Başakşehir) Dk. 43 Dirar (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 23 Epureanu, Dk. 34 Emre Belözoğlu, Dk. 36 Clichy, Dk. 42 Volkan Babacan (Medipol Başakşehir), Dk. 32 de Souza (Fenerbahçe)
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
2. dakikada Emre Belözoğlu'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ön direkte iyi yükselen Attamah, kafa vuruşuyla fileleri havalandırarak, takımını 1-0 öne geçirdi.
28. dakikada Clichy'nin pasıyla sol kanattan atağa kalkan Elia, ceza sahası içine koşu yapan Napoleoni'nin önüne pasını attı. Napoleoni'nin ceza sahasına girer girmez vuruşunda, kaleci Volkan'dan dönen ve altıpas içinde boşta kalan topu Adebayor ağlara göndermek istedi. Ancak son anda Skrtel araya girdi ve topu kornere gönderdi.
30. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Valbuena'nın sol kanattan kullandığı kornerde Skrtel kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.
31. dakikada gelişen konuk takımın atağında Emre Belözoğlu'nun, Fenerbahçe yarı sahasının ortalarından kullandığı serbest vuruşta, savunma topu ceza sahası dışına attı.
33. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Caicara'nın sol kanattan yaptığı ortaya altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Adebayor'un sert kafa vuruşunda, önce üst direğe, ardından da kaleci Volkan'ın sırtına çarpan top ağlarla buluştu: 0-2.
39. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Isla'nın sağ kanattan yaptığı ortaya penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Soldado kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.
43. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Valbuena'nın sol kanattan yaptığı ortada kaleci Volkan Babacan'ın tokatladığı top kısa düştü. Ceza sahası içinde boşta kalan topu önünde bulan Dirar'ın yerden sert şutunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.