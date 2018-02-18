Futbol: Süper Amatör

Gaziantep Süper Amatör Küme'de, İslahiyespor, Nizipspor'u 3-0 yendi.



İslahiye Atatürk Stadı'nda oynanan maçta, ev sahibi ekip 30. dakikada Tayfun'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 kazandı. İkinci yarıda, 55. ve 90. dakikada yeni transfer Nijeryalı Nsıdıbe Lınus Oliver ile gol sevinci yaşayan İslahiyespor, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Maç sırasında seyirciler Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla Türk bayrağı açarak ve "şehitler ölmez vatan bölünmez" diye slogan atarak Mehmetçik'e destek verdi.

Maçta iki gol birden atarak yıldızlaşan Oliver, maçın ardından yaptığı açıklamada, 1 yıl önce İzmir'e geldiğini oradan da İslahiyespor'a transfer olduğunu belirterek, Gaziantep'te şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.