Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm
- Güncelleme:
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası, oynanan 3 maçla tamamlandı.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası, oynanan 3 maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçlarında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir 2-2 berabere kaldı. Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Kayserispor'u 2-1 yenerken, Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor maçı da 2-2 beraberlikle tamamlandı.
Deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, puanını 67'ye çıkararak liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'in 28. haftasındaki 4 maç beraberlikle tamamlanırken, üçer karşılaşmada ev sahibi ve deplasman takımları kazandı.
Sonuçlar
Ligin 28. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor: 1-0
Çaykur Rizespor-GZT Giresunspor: 1-2
Göztepe-Kasımpaşa: 2-3
İttifak Holding Konyaspor- Galatasaray : 2-0
VavaCars Fatih Karagümrük-Altay: 0-0
Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1
Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-0
Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: 1-2
Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: 2-2
Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 2-2
Puan durumu
Ligde 28. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR
|28
|20
|7
|1
|52
|21
|31
|67
|67
|2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|28
|15
|7
|6
|44
|29
|15
|52
|52
|3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|28
|14
|5
|9
|41
|28
|13
|47
|47
|4.FENERBAHÇE
|28
|13
|8
|7
|43
|32
|11
|47
|47
|5.AYTEMİZ ALANYASPOR
|28
|13
|7
|8
|51
|42
|9
|46
|46
|6.ADANA DEMİRSPOR
|28
|12
|9
|7
|42
|28
|14
|45
|45
|7.BEŞİKTAŞ
|28
|12
|9
|7
|42
|36
|6
|45
|45
|8.ATAKAŞ HATAYSPOR
|28
|13
|4
|11
|44
|45
|-1
|43
|43
|9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|28
|11
|7
|10
|33
|40
|-7
|40
|40
|10.YUKATEL KAYSERİSPOR
|28
|10
|8
|10
|41
|42
|-1
|38
|38
|11.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|28
|10
|7
|11
|36
|39
|-3
|37
|37
|12.GALATASARAY
|28
|9
|8
|11
|37
|41
|-4
|35
|35
|13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|28
|9
|8
|11
|29
|35
|-6
|35
|35
|14.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|28
|8
|10
|10
|35
|35
|0
|34
|34
|15.KASIMPAŞA
|28
|8
|8
|12
|40
|42
|-2
|32
|32
|16.GZT GİRESUNSPOR
|28
|9
|5
|14
|29
|32
|-3
|32
|32
|17.GÖZTEPE
|28
|7
|6
|15
|34
|44
|-10
|27
|27
|18.ALTAY
|28
|7
|5
|16
|29
|41
|-12
|26
|26
|19.ÇAYKUR RİZESPOR
|28
|6
|5
|17
|25
|50
|-25
|23
|23
|20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|28
|5
|5
|18
|23
|48
|-25
|20
|20
29. hafta
Süper Lig'in 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü Galatasaray-Beşiktaş derbisi oynanacak.
Ligde 29. haftanın programı şöyle:
12 Mart Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Hatay)
16.00 Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)
13 Mart Pazar:
13.30 Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Adana)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)
14 Mart Pazartesi:
20.00 GZT Giresunspor-Gaziantep FK (Çotanak Spor Kompleksi)
20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Nef)