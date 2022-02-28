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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

AA, Emre Doğan - Spor
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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçları tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Sahasında Yukatel Kayserispor'u 3-2 yenen Trabzonspor, puanını 66 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Bordo-mavili takım, en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor ile arasındaki puan farkını ise 17'ye çıkardı.

Ligde bu hafta oynanan maçların 6'sını ev sahibi takımlar, 3'ünü ise konuk ekipler kazandı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sonuçlar

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0

Trabzonspor-Yukatel Kayserispor: 3-2

Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-2

Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: 2-3

Altay- Gaziantep Fk : 3-2

GZT Giresunspor-Göztepe: 3-1

Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 5-2

Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 5-1

Galatasaray-Çaykur Rizespor: 4-2

Kasımpaşa-Fenerbahçe: 1-2

Puan durumu

Ligde 27. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.TRABZONSPOR27206151203166
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR27147642291349
3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR27144939261346
4.FENERBAHÇE27137742311146
5.ADANA DEMİRSPOR27129642271545
6.BEŞİKTAŞ2712874034644
7.AYTEMİZ ALANYASPOR2712784941843
8.ATAKAŞ HATAYSPOR27133114243-142
9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK27116103340-739
10.YUKATEL KAYSERİSPOR2710894040038
11.GAZİANTEP FK27106113437-336
12.GALATASARAY2798103739-235
13.DEMİR GRUP SİVASSPOR2781093534134
14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR2788112835-732
15.KASIMPAŞA2778123740-329
16.GZT GİRESUNSPOR2785142731-429
17.GÖZTEPE2776143241-927
18.ALTAY2774162941-1225
19.ÇAYKUR RİZESPOR2765162448-2423
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR2745182248-2617

28. hafta

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçlarının programı şöyle:

4 Mart Cuma:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Adana Demirspor (Yeni Malatya)

5 Mart Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-GZT Giresunspor (Çaykur Didi)

16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

6 Mart Pazar:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Altay (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)

7 Mart Pazartesi:

20.00 Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

AA / Emre Doğan - Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Spor, Haberler

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