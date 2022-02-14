Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm
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Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta geride kalırken, Trabzonspor liderliğini sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta geride kalırken, Trabzonspor liderliğini sürdürdü.
Ligin 25. haftasında en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek farkı maç fazlasıyla 12 puana yükselten Trabzonspor, yenilmezlik serisini 9 maça çıkarttı.
Son 2 maçında galibiyet alamayan Fenerbahçe, GZT Giresunspor deplasmanında geriye düşmesine rağmen 3 puanın sahibi olurken, 6 maçtır kazanamayan Galatasaray, Yukatel Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı.
Haftanın kapanış maçında ise Beşiktaş, Adana Demirspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Atakaş Hatayspor, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.
Sonuçlar
Bugün:
Altay-Çaykur Rizespor: 0-0
Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: 2-0
GZT Giresunspor-Fenerbahçe: 1-2
Galatasaray-Yukatel Kayserispor: 1-1
Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-1
Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-0
Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: 2-2
Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: 2-1
Atakaş Hatayspor-Göztepe: 2-1
Adana Demirspor-Beşiktaş: 1-1
Puan durumu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|PUAN
|1.TRABZONSPOR
|25
|18
|6
|1
|44
|18
|26
|60
|2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|24
|14
|6
|4
|36
|18
|18
|48
|3.ADANA DEMİRSPOR
|25
|11
|8
|6
|39
|27
|12
|41
|4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|24
|12
|4
|8
|34
|23
|11
|40
|5.AYTEMİZ ALANYASPOR
|25
|11
|7
|7
|44
|36
|8
|40
|6.FENERBAHÇE
|25
|11
|7
|7
|38
|30
|8
|40
|7.ATAKAŞ HATAYSPOR
|25
|12
|3
|10
|37
|39
|-2
|39
|8.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|25
|10
|8
|7
|36
|32
|4
|38
|9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|24
|10
|5
|9
|32
|31
|1
|35
|10.YUKATEL KAYSERİSPOR
|25
|9
|8
|8
|36
|36
|0
|35
|11.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|25
|8
|10
|7
|33
|30
|3
|34
|12.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|25
|9
|6
|10
|30
|39
|-9
|33
|13.GALATASARAY
|25
|7
|8
|10
|30
|35
|-5
|29
|14.KASIMPAŞA
|25
|7
|7
|11
|32
|34
|-2
|28
|15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|25
|7
|7
|11
|26
|34
|-8
|28
|16.GÖZTEPE
|25
|7
|6
|12
|29
|35
|-6
|27
|17.GZT GİRESUNSPOR
|25
|7
|5
|13
|23
|28
|-5
|26
|18.ÇAYKUR RİZESPOR
|25
|6
|5
|14
|22
|42
|-20
|23
|19.ALTAY
|25
|6
|4
|15
|26
|38
|-12
|22
|20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|24
|4
|4
|16
|19
|41
|-22
|16
Gelecek haftanın programı
Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın müsabaka programı şöyle:
18 Şubat Cuma:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (Medaş Konya Büyükşehir)
20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)
19 Şubat Cumartesi:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Malatya)
16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Beşiktaş-Altay (Vodafone Park)
20 Şubat Pazar:
13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor (Kalyon)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)
21 Şubat Pazartesi:
20.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)