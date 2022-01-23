Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftası oynanan 6 maçla tamamlandı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftası oynanan 6 maçla tamamlandı.

Deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Trabzonspor, liderliğini sürdürdü.

Ligin 23. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Beşiktaş : 1-1

Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: 1-1

Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 5-0

Medipol Başakşehir-Göztepe: 1-2

Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor: 3-1

Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: 0-0

Altay-İttifak Holding Konyaspor: 0-1

GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-3

Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep: 0-0

Galatasaray-Trabzonspor: 1-2

Puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAvP
1.TRABZONSPOR A.Ş.23166141172454
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR22136334161845
3.AYTEMİZ ALANYASPOR2311574133838
4.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.23107635251037
5.FENERBAHÇE A.Ş.2310763628837
6.BEŞİKTAŞ A.Ş.2310673531436
7.ATAKAŞ HATAYSPOR2311393234-236
8.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK2210483123834
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.229582728-132
10.DEMİR GRUP SİVASSPOR2371063024631
11.YUKATEL KAYSERİSPOR238783132-131
12.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK238692936-730
13.KASIMPAŞA A.Ş.2376103031-127
14.GÖZTEPE A.Ş.2376102831-327
15.GALATASARAY A.Ş.2376102833-527
16.GZT GİRESUNSPOR2375112225-326
17.FRAPORT TAV ANTALYASPOR2366112334-1124
18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.2364132139-1822
19.ALTAY2353152438-1418
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR2244141838-2016

24. Hafta

Ligin 24. haftasının programı şöyle:

4 Şubat Cuma:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

5 Şubat Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Trabzonspor- Kasımpaşa (Medical Park)

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

6 Şubat Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Göztepe-Altay (Gürsel Aksel)

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, Beşiktaş, Futbol, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title