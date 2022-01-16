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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftası oynanan 3 maçla tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftası oynanan 3 maçla tamamlandı.

Süper Lig'de bugün oynanan maçlarda Atakaş Hatayspor sahasında Galatasaray'ı 4-2 yenerken, Aytemiz Alanyaspor konuk olduğu Altay'ı 2-0, Kasımpaşa da dış sahada GZT Giresunspor'u aynı skorla mağlup etti.

Ligde konuk olduğu Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'in 21. haftasındaki Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelendi.

Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Beşiktaş- Gaziantep Fk : 1-0

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Göztepe: 1-2

Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor: 1-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: 2-0

Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 1-1

Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: 1-1

Altay-Aytemiz Alanyaspor: 0-2

GZT Giresunspor-Kasımpaşa: 0-2

Atakaş Hatayspor-Galatasaray: 4-2

Puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.TRABZONSPOR21155138152350
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR20116332161639
3.ATAKAŞ HATAYSPOR2111283228435
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR20104630201034
5.ADANA DEMİRSPOR219753024634
6.FENERBAHÇE219663326733
7.BEŞİKTAŞ219573330332
8.AYTEMİZ ALANYASPOR219573232032
9.GAZİANTEP FK219482728-131
10.DEMİR GRUP SİVASSPOR217952821730
11.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK218672930-130
12.YUKATEL KAYSERİSPOR217772929028
13.GALATASARAY217682628-227
14.GZT GİRESUNSPOR2174102021-125
15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR2165102232-1023
16.GÖZTEPE2156102429-521
17.KASIMPAŞA2156102429-521
18.ALTAY2153132335-1218
19.ÇAYKUR RİZESPOR2153131938-1918
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR2143141737-2015

22. hafta

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta maçlarının programı şöyle:

18 Ocak Salı:

17.00 Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Kalyon)

20.00 İttifak Holding Konyaspor- Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

19 Ocak Çarşamba:

17.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor (Çaykur Didi)

17.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Gürsel Aksel)

17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Trabzonspor-GZT Giresunspor (Medical Park)

20.00 Fenerbahçe-Altay (Ülker)

20 Ocak Perşembe:

17.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Nef)

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AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftası oynanan 3 maçla tamamlandı.

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