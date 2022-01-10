Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta bugün oynanan tek maçla sona erdi.

Ligin kapanış maçında Fenerbahçe, ağırladığı Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.

Konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, puanını 49'a yükselterek liderliğini sürdürdü. İkinci sıradaki İttifak Holding Konyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu ve 39 puanda kaldı.

Sonuçlar

Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-1

Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 1-1

Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 3-1

Galatasaray-GZT Giresunspor: 0-1

İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1

Yukatel Kayserispor-Altay: 1-0

Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: 4-0

Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 2-2

Fenerbahçe-Adana Demirspor: 1-2

Puan durumu

Süper Lig'de tamamlanan 20. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: