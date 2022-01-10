Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta bugün oynanan tek maçla sona erdi.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta bugün oynanan tek maçla sona erdi.
Ligin kapanış maçında Fenerbahçe, ağırladığı Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.
Konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, puanını 49'a yükselterek liderliğini sürdürdü. İkinci sıradaki İttifak Holding Konyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu ve 39 puanda kaldı.
Sonuçlar
Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0
Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-1
Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 1-1
Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 3-1
Galatasaray-GZT Giresunspor: 0-1
İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1
Yukatel Kayserispor-Altay: 1-0
Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: 4-0
Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 2-2
Fenerbahçe-Adana Demirspor: 1-2
Puan durumu
Süper Lig'de tamamlanan 20. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR
|20
|15
|4
|1
|37
|14
|23
|49
|2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|20
|11
|6
|3
|32
|16
|16
|39
|3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|20
|10
|4
|6
|30
|20
|10
|34
|4.ADANA DEMİRSPOR
|20
|9
|6
|5
|29
|23
|6
|33
|5.FENERBAHÇE
|20
|9
|5
|6
|32
|25
|7
|32
|6.ATAKAŞ HATAYSPOR
|20
|10
|2
|8
|28
|26
|2
|32
|7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|20
|9
|4
|7
|27
|27
|0
|31
|8.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|20
|7
|8
|5
|27
|20
|7
|29
|9.BEŞİKTAŞ
|20
|8
|5
|7
|32
|30
|2
|29
|10.AYTEMİZ ALANYASPOR
|20
|8
|5
|7
|30
|32
|-2
|29
|11.YUKATEL KAYSERİSPOR
|20
|7
|6
|7
|28
|28
|0
|27
|12.GALATASARAY
|20
|7
|6
|7
|24
|24
|0
|27
|13.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|20
|7
|6
|7
|27
|30
|-3
|27
|14.GZT GİRESUNSPOR
|20
|7
|4
|9
|20
|19
|1
|25
|15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|20
|6
|4
|10
|21
|31
|-10
|22
|16.GÖZTEPE
|20
|4
|6
|10
|22
|28
|-6
|18
|17.KASIMPAŞA
|20
|4
|6
|10
|22
|29
|-7
|18
|18.ALTAY
|20
|5
|3
|12
|23
|33
|-10
|18
|19.ÇAYKUR RİZESPOR
|20
|5
|3
|12
|19
|36
|-17
|18
|20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|20
|4
|3
|13
|16
|35
|-19
|15
21. haftanın programı:
14 Ocak Cuma:
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Vodafone Park)
15 Ocak Cumartesi:
13.30 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Adana)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları Sivas 4 Eylül)
19.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)
16 Ocak Pazar:
13.30 Altay-Aytemiz Alanyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 GZT Giresunspor-Kasımpaşa (Çotanak)
19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Yeni Hatay)
Galatasaray yönetiminin #FatihTerim ile yollarını ayırma kararını nasıl buluyorsunuz?— Haberler (@Haberler) January 10, 2022
AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri