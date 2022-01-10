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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta bugün oynanan tek maçla sona erdi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta bugün oynanan tek maçla sona erdi.

Ligin kapanış maçında Fenerbahçe, ağırladığı Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.

Konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, puanını 49'a yükselterek liderliğini sürdürdü. İkinci sıradaki İttifak Holding Konyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu ve 39 puanda kaldı.

Sonuçlar

Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-1

Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 1-1

Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 3-1

Galatasaray-GZT Giresunspor: 0-1

İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1

Yukatel Kayserispor-Altay: 1-0

Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: 4-0

Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 2-2

Fenerbahçe-Adana Demirspor: 1-2

Puan durumu

Süper Lig'de tamamlanan 20. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.TRABZONSPOR 20154137142349
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR20116332161639
3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK20104630201034
4.ADANA DEMİRSPOR 209652923633
5.FENERBAHÇE 209563225732
6.ATAKAŞ HATAYSPOR2010282826232
7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 209472727031
8.DEMİR GRUP SİVASSPOR207852720729
9.BEŞİKTAŞ 208573230229
10.AYTEMİZ ALANYASPOR208573032-229
11.YUKATEL KAYSERİSPOR207672828027
12.GALATASARAY 207672424027
13.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK207672730-327
14.GZT GİRESUNSPOR207492019125
15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR2064102131-1022
16.GÖZTEPE2046102228-618
17.KASIMPAŞA 2046102229-718
18.ALTAY2053122333-1018
19.ÇAYKUR RİZESPOR 2053121936-1718
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR2043131635-1915

21. haftanın programı:

14 Ocak Cuma:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Vodafone Park)

15 Ocak Cumartesi:

13.30 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Adana)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları Sivas 4 Eylül)

19.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

16 Ocak Pazar:

13.30 Altay-Aytemiz Alanyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 GZT Giresunspor-Kasımpaşa (Çotanak)

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Yeni Hatay)

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AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

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