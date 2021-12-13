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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta yapılan 2 maçla sona erdi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta yapılan 2 maçla sona erdi.

Ligde haftanın kapanış gününde önce Demir Grup Sivasspor- Galatasaray, sonrasında da Gaziantep FK- Fenerbahçe maçları yapıldı. Günün ilk karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'deki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Günün ikinci maçında ise Fenerbahçe, geri düştüğü müsabakada 2 kez rakibini yakalasa da sahadan 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı.

Bu sonuçların ardından lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde olan Fenerbahçe 5, 16 puan gerisinde bulunan Galatasaray ise 9. sıraya geriledi.

Trabzonspor'un yenilmezlik unvanı sona erdi

Lider Trabzonspor, 16. haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 yenildi.

Bu sonuçla bordo-mavili ekibin Süper Lig'deki 27 maçlık yenilmezlik serisini son buldu. Haftaya namağlup lider giren Karadeniz temsilcisi, yenilmezlik serisini sürdüremese de 39 puanla liderliğini devam ettirdi.

Konyaspor, Başakşehir ve Hatayspor'un zirve takibi sürüyor

Bordo-mavililerin puan kaybettiği haftada deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenen ikinci İttifak Holding Konyaspor, 30 puana yükselerek liderle puan farkını 9 puana indirdi.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde iyi bir sezon geçiren Atakaş Hatayspor ise deplasmanda Altay'ı 2-1'lik skorla geçerek 2 hafta sonra galip geldi. Hatay temsilcisi, zirve takibini devam ettirdi. Hatay temsilcisi, 29 puana çıkarak ligde üçüncü sıraya yerleşti.

Teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu'nun getirilmesinden sonra hiç mağlup olmayan Medipol Başakşehir ise Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Turuncu-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde 8. maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti ve çıkışını sürdürdü. Puanını 28'ye yükselten Başakşehir haftayı 4. sırada tamamladı.

Beşiktaş, galibiyet özlemini dindirdi

Teknik direktör Sergen Yalçın ile yolları ayrılan Beşiktaş, ligde 5 maç sonra galibiyet elde edebildi.

Ligdeki son galibiyetini 10. haftada Galatasaray'ı 2-1 yenerek alan siyah-beyazlı ekip, 16. haftada Yukatel Kayserispor'u 4-2 mağlup etti ve 5 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı. Beşiktaş, bu süreçte 4 yenilgi ve bir beraberlik alabilmişti.

Lider Trabzonspor ile puan farkını 15'e indiren Beşiktaş, Galatasaray'ı geçerek 7. sıraya çıktı.

Sonuçlar

Altay-Atakaş Hatayspor: 1-2

VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor: 1-4

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 2-1

Çaykur Rizespor-Göztepe: 3-1

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: 2-1

Adana Demirspor-GZT Giresunspor: 1-0

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 2-6

Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: 4-2

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: 1-0

Gaziantep FK-Fenerbahçe: 3-2

Puan durumu

Süper Lig'de tamamlanan 16. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1. TRABZONSPOR16123132131939
2. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR1686227141330
3. ATAKAŞ HATAYSPOR169252518729
4. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR169162517828
5. FENERBAHÇE168352620627
6. AYTEMİZ ALANYASPOR168352625127
7. BEŞİKTAŞ167362624224
8. ADANA DEMİRSPOR166552120123
9. GALATASARAY166552120123
10.DEMİR GRUP SİVASSPOR165742215722
11. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK166462325-222
12. FRAPORT TAV ANTALYASPOR166372023-321
13. GAZİANTEP FK166372125-421
14. GZT GİRESUNSPOR165471514119
15. YUKATEL KAYSERİSPOR165472226-419
16. ALTAY165382125-418
17. GÖZTEPE163581624-814
18. ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR1642101429-1514
19.ÇAYKUR RİZESPOR1641111532-1713
20. KASIMPAŞA162591524-911

Gelecek haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta 17 Aralık Cuma günü yapılacak GZT Giresunspor-Altay müsabakasıyla başlayacak. Hafta, 19 Aralık Pazar günü Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine de sahne olacak.

Haftanın müsabaka programı şöyle:

17 Aralık Cuma:

20.00 GZT Giresunspor-Altay (Çotanak)

18 Aralık Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)

19 Aralık Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)

16.00 Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

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AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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