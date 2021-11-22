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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası, oynanan 2 karşılaşmayla tamamlandı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası, oynanan 2 karşılaşmayla tamamlandı.

Ligde bugün Trabzonspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-0 yenerken, Yukatel Kayserispor ise evinde Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'de bu hafta oynanan derbide Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yendi.

Trabzonspor 33 puanla liderliğini sürdürürken, 26'şar puanı bulunan takımlardan Atakaş Hatayspor ikinci, İttifak Holding Konyaspor ise üçüncü sırada yer aldı.

Sonuçlar

Süper Lig'de 13. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: 3-1

GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: 2-1

Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: 2-0

Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-3

İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: 3-0

Altay- Adana Demirspor : 1-3

Galatasaray-Fenerbahçe: 1-2

Trabzonspor-Gaziantep FK: 3-0

Yukatel Kayserispor-Göztepe: 1-1

Puan durumu

TAKIMOGBMAYAVP
1.TRABZONSPOR13103027111633
2.ATAKAŞ HATAYSPOR1382323101326
3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR1375121101126
4.AYTEMİZ ALANYASPOR137332019124
5.FENERBAHÇE137241916323
6.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK136432116522
7.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR137062016421
8.GALATASARAY136341917221
9.BEŞİKTAŞ136252117420
10.ADANA DEMİRSPOR135442018219
11.ALTAY135171821-316
12.YUKATEL KAYSERİSPOR124351720-315
13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR134361520-515
14.GAZİANTEP FK134361419-515
15.DEMİR GRUP SİVASSPOR132741615113
16.GZT GİRESUNSPOR13346812-413
17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR134091223-1112
18.GÖZTEPE122371118-79
19.KASIMPAŞA132381321-89
20.ÇAYKUR RİZESPOR1321101127-167

14. hafta

Süper Lig'de 14. hafta maçlarının programı şöyle:

26 Kasım Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)

20.00 Medipol Başakşehir-Altay (Başakşehir Fatih Terim)

27 Kasım Cumartesi:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor (Vodafone Park)

28 Kasım Pazar:

13.30 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

29 Kasım Pazartesi:

20.00 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)

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AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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