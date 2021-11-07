Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçları tamamlandı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakasında Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı.

Deplasmanda şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de kazanamadığı haftada puanını 30'a yükseltti ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Ligin 12. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Gaziantep FK-Kasımpaşa: 2-0

Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: 2-0

Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor: 0-0

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir : 1-3

Fraport TAV Antalyaspor-Altay: 1-0

Beşiktaş-Trabzonspor: 1-2

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: 0-2

VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray: 1-1

Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: 1-0

Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor: 2-2

Puan durum

OGBMAYAv.Puan
1.TRABZONSPOR1293024111330
2.ATAKAŞ HATAYSPOR127232091123
3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR126511810823
4.GALATASARAY126331815321
5.AYTEMİZ ALANYASPOR126331819-121
6.BEŞİKTAŞ126242115620
7.FENERBAHÇE126241715220
8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK125431815319
9.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK126061815318
10.ADANA DEMİRSPOR124441717016
11.ALTAY125161718-116
12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ124351416-215
13.YUKATEL KAYSERİSPOR124351720-315
14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR124351417-315
15.DEMİR GRUP SİVASSPOR122731513213
16.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR124081222-1012
17.GZT GİRESUNSPOR12246712-510
18.KASIMPAŞA122371218-69
19.GÖZTEPE122371118-79
20.ÇAYKUR RİZESPOR122191124-137

13. hafta programı

20 Kasım Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)

16.00 GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çotanak)

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)

21 Kasım Pazar:

13.30 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)

16.00 Altay-Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Nef)

22 Kasım Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK

20.00 Yukatel Kayserispor-Göztepe (Kadir Has)

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
Fatih Terim, Karagümrük maçında sarı kart gördükten sonra yaptığı şakayı anlattı

Fatih Terim, Karagümrük maçında sarı kart gördükten sonra yaptığı şakayı anlattı

 Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin tartışılan sistemini değiştirdi: İnsanlar çok konuşuyordu

Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin tartışılan sistemini değiştirdi: İnsanlar çok konuşuyordu

 Emre Belözoğlu fırtınası dindirilemiyor! Başakşehir, Yeni Malatyaspor'a da göz açtırmadı

Emre Belözoğlu fırtınası dindirilemiyor! Başakşehir, Yeni Malatyaspor'a da göz açtırmadı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
title