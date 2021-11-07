Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakasında Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı.

Deplasmanda şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de kazanamadığı haftada puanını 30'a yükseltti ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Ligin 12. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Gaziantep FK-Kasımpaşa: 2-0

Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: 2-0

Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor: 0-0

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir : 1-3

Fraport TAV Antalyaspor-Altay: 1-0

Beşiktaş-Trabzonspor: 1-2

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: 0-2

VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray: 1-1

Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: 1-0

Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor: 2-2

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