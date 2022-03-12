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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA - Salim Taş - Spor
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni HatayHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Süleyman Özay, Serkan ÇimenAtakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Sackey, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Ribeiro, Boudjemaa, Lobjanidze, El Kaabi, DioufVavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Biglia, Ahmed Musa, Bistrovic,...

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Süleyman Özay, Serkan Çimen

Atakaş Hatayspor : Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Sackey, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Ribeiro, Boudjemaa, Lobjanidze, El Kaabi, Diouf

VavaCars Fatih Karagümrük : Viviano, Biraschi, Biglia, Ahmed Musa, Bistrovic, Balkovec, Salih Dursun, Adnan Uğur, Caner Erkin, Salibur, Toure

Goller: Dk. 29 Lobjanidze, Dk. 34 El Kaabi (Atakaş Hatayspor )

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Atakaş Hatayspor, VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasının ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

13. dakikada El Kaabi'nin pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda kaleci Viviano gole izin vermedi.

16. dakikada El Kaabi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diouf'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

18. dakikada sol kanatta bulunan Caner'in pasında Toure'nin ceza sahası içinden çektiği sert şut, Hatayspor savunmasına çarparak kornere çıktı.

29. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ribeiro'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.

34. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Ribeiro'nun pasında ceza sahası içinde topun gelişine vuran El Kaabi'nin şutu ağlarla buluştu. 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Hatayspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

AA / Salim Taş - Spor

Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Karagümrük, Yaşar Kemal, Hatayspor, Spor, Haberler

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