Futbol: Spor Toto Süper Lig
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Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Gökhan BarcınYukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Mert Çetin, Hosseini, Carole, İbrahim Akdağ (Dk.
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Gökhan Barcın
Yukatel Kayserispor : Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Mert Çetin, Hosseini, Carole, İbrahim Akdağ (Dk. 34 Attamah), Abdulkadir Parmak, Cardoso, Thiam, Gavranovic, Bertolacci
GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Sergen Piçinciol, Aziz Eraltay, Traore, Flavio, Diabate, Sergio, Chiquinho, Doukara
Goller: Dk. 29 Gavranovic, Dk. 45+1 Mert Çetin (Yukatel Kayserispor )
Sarı kartlar: Dk. 19 İbrahim Akdağ (Yukatel Kayserispor ), Dk. 34 Sergen Piçinciol (GZT Giresunspor)
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
12. dakikada ceza alanında topla buluşan Chiquinho'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.
21. dakikda soldan Cardoso'nun ceza alanına kullandığı korner atışında, iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
29. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ceza sahasında topla buluşan Cardoso'nun pasında topla buluşan Gavranovic'in dönerek vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
36. dakikada Thiam'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
45+1. dakikada Kayserispor 2'inci golü buldu. Ceza sahası dışında topla buluşan Abdulkadir Parmak'ın ceza sahasına ortasında, iyi yükselen Mert Çetin'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.