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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA, Salim Taş - Spor
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni HatayHakemler: Atilla Karaoğlan, Samet Çiçek, Murat Tuğberk CurbayAtakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Sackey, Burak Öksüz, Adakugbe, Riberio, Onur Ergün, El Kaabi, Bezia, Kahraba, DioufGöztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Baluli, Atakan Rıdvan Çankaya, Wilker, Kahraman...

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Samet Çiçek, Murat Tuğberk Curbay

Atakaş Hatayspor : Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Sackey, Burak Öksüz, Adakugbe, Riberio, Onur Ergün, El Kaabi, Bezia, Kahraba, Diouf

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Baluli, Atakan Rıdvan Çankaya, Wilker, Kahraman Demirtaş, Moubandje, Aytaç Kara, Soner Aydoğdu, Tijanic, Halil Akbunar, Di Santo

Goller: Dk. 36 Diouf, Dk. 45 El Kaabi (Atakaş Hatayspor )

Sarı kart: Dk. 38 Moubandje (Göztepe) Dk. 43 Benzia (Atakaş Hatayspor )

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atakaş Hatayspor-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

5. dakikada Riberio'nun ceza sahası içine yaptığı ortada El Kaabi'nin vuruşunda top kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı.

8. dakikada Kahraba'nın ceza sahası dışından çektiği sert şut direğin üstünden auta gitti.

14. dakikada ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Di Santo vuruşunu kaleci Munir, iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

15. dakikada Hatayspor'un sol kanattan gelişen atağında ceza alanı içinde El Kaabi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.

16. dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında ceza sahası içine yapılan ortayı savunma uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Riberio'nun sert vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat, gole izin vermedi.

36. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Sağ kanattan Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza sahası içine yaptığı ortada Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0.

45. dakikada Hatayspor ikinci golünü buldu. Ceza sahası önünde topla buluşan El Kaabi'nin sert şutu filelere gitti. 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Hatayspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

AA / Salim Taş - Spor

Kamil Ahmet Çörekçi, İrfan Can Eğribayat, Karaoğlan, Hatayspor, Spor, Haberler

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