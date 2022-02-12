BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Candaş Elbil

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Epureanu, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Berkay Özcan, Chadli, Trezeguet, Pizzi, Serdar Gürler, Okaka

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Toşca, Oğuz Ceylan, Furkan Soyalp, Vetrih, Recep Niyaz, Mendyl, Maxim, Muhammed Demir

Gol: Dk. 34 Pizzi (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Dk 40 Caiçara (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

15. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Chadli'nin pasıyla topla buluşan Pizzi, rakibinden kurtulup ceza yayı önünden şutunu çekti. Kaleci Günay'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

24. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında Pizzi orta sahada topla buluştu, süratle rakip kaleye ilerleyen Pizzi, ceza sahasına girmeden şutunu çekti, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

29. dakikada konuk takım gole yaklaştı. Gaziantep'in gelişen atağında savunmadan seken topu ceza sahası önünde kontrol eden Muhammed çok sert vurdu. Kaleci Volkan'dan seken topu Epureanu kafa ile kornere yolladı.

34. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Gaziantep savunmasında Ertuğrul Ersoy'un ayağı kayınca Okaka topu kaptı. Okaka, pasını Trezeguet'ye attı. Trezeguet'nin de bekletmeden pasıyla topla buluşan Pizzi, ceza sahası ön çizgisi üzerinden şutunu attı, meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.