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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA, Ercan Doğan - Spor
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Özgür ErtemVavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Biraschi, Luckassen, Caner Erkin, Toure, Emre Mor, Biglia, Bistrovic, Ahmed Musa, BoriniÖznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Zeffane, Sadık Çiftpınar, Campi,...

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Özgür Ertem

VavaCars Fatih Karagümrük : Viviano, Salih Dursun, Biraschi, Luckassen, Caner Erkin, Toure, Emre Mor, Biglia, Bistrovic, Ahmed Musa, Borini

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor : Ertaç Özbir, Zeffane, Sadık Çiftpınar, Campi, Hafez, Aabid, Donsah, Mustafa Eskihellaç, Mounir, Azubuike, Dicko

Sarı: Dk. 7 Bistrovic (VavaCars Fatih Karagümrük ), Dk. 37 Donsah (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor )

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle bitti.

10. dakikada Biglia'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta savunmaya çarpan top az farkla üstten kornere gitti.

27. dakikada Zeffane'nin sağ kanatta yerden pasında ön direkte topla buluşan Dicko'nun bekletmeden vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

31. dakikada savunmadan verilen pasla sağ çaprazda topla buluşan Emre Mor, ceza alanına girdiği anda sert vurdu kaleci Ertaç meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

38. dakikada Borini'nin sol çaprazdan güzel şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA / Ercan Doğan - Spor

Mustafa Kemal Atatürk, Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük, Emre Mor, Spor, Haber

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