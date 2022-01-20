Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Esat Sancaktar, Serkan Çimen

Çaykur Rizespor : Tarık Çetin, Gökhan Gönül, Emir Han Topçu, Selim Ay, Cemali Sertel (Dk. 77 Alberk Koç), Baiano, Sabo (Dk. 70 Bolasie), Alper Potuk (Dk. 78 Umar), Boldrin (Dk. 90+1 Dokovic), Deniz Hümmet (Dk. 69 Dabo), Pohjanpalo

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Güray Vural, Kudriashov, Naldo, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı (Dk. 65 Gökdeniz Bayrakdar), Poli (Dk. 65 Hakan Özmert), Fredy (Dk. 76 Fernando), Doğukan Sinik, Ghacha (Dk. 58 Mehmedi), Wright (Dk. 76 Crivelli)

Goller: Dk. 35 Wright (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 45+1 Pohjanpalo (Penaltıdan), Dk. 58 Gökhan Gönül (Çaykur Rizespor )

Kırmızı kartlar: Dk. 90+7 Güray Vural, Dk. 90+7 Alfons Groenendijk (Teknik Sorumlu) (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Baiano, Dk. 80 Selim Ay (Çaykur Rizespor ), Dk. 45 Poli (Fraport TAV Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında, dün elverişsiz hava koşulları nedeniyle 22. dakikada tatil edilen ve bugün kaldığı yerden devam eden Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi, 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

58. dakikada kazanılan faul atışında Boldrin'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Gökhan Gönül'ün ön direkte kafa vuruşunda, top filelere gitti: 2-1.

67. dakikada sağ taraftan ceza sahası içerisine giren Gökdeniz Bayrakdar'ın çaprazdan plase vuruşunda, kaleci Tarık Çetin uzanarak topu kornere çelmeyi başardı.

83. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın pasında savunmadan seken topu önünde bulan Crivelli'nin penaltı noktasından sert şutunda, kaleci Tarık Çetin soluna yatarak meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Karşılaşma, 2-1 Çaykur Rizespor'un üstünlüğü ile tamamlandı.