Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Volkan Bayarslan, İlker Takpak, Mehmet Salih MazlumYukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Uğur Demirok, Yasir Subaşı, Cardoso, İbrahim Akdağ, Abdulkadir Parmak, Gökhan Sazdağı,??????? Gavranovic, Mustafa PektemekMedipol Başakşehir:...
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Volkan Bayarslan, İlker Takpak, Mehmet Salih Mazlum
Yukatel Kayserispor : Lung, Onur Bulut, Hosseini, Uğur Demirok, Yasir Subaşı, Cardoso, İbrahim Akdağ, Abdulkadir Parmak, Gökhan Sazdağı,??????? Gavranovic, Mustafa Pektemek
Medipol Başakşehir : Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Gürler (Dk. 31 Emre Çolak), Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Aleksic, Gulbrandsen, Okaka
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
19. dakikada Okaka'nın pasında sol çaprazda topla buluşan Gulbrandsen'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.
30. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Yasir Subaşı'nın kaleye paralel gönderdiği ortada, Mustafa Pektemek uygun pozisyonda topu ıskaladı. Mustafa'yı geçen topu takip eden Cardoso da kale alanı içerisinde dokunamayınca meşin yuvarlak auta gitti.
31. dakikada Başakşehir'de Serdar Gürler sakatlanarak yerini Emre Çolak'a bıraktı.
37. dakikada Tolga Ciğerci'nin pasında topla buluşan Emre Çolak'ın uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak yan filelere temas ederek auta gitti.
Karşılaşmanın ilk devresi golsüz eşitlikle sona erdi.