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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig
AA / Basir Gülüm - Haberler | Spor

Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Yasin Kol, Ömer Tevfik Özkoç, Selahattin Altayİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziamhetovic, Michalak, Rahmanovic, Bytyqi, Ahmed HassanAdana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip Talha...

KONYA (AA) - Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Yasin Kol, Ömer Tevfik Özkoç, Selahattin Altay

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziamhetovic, Michalak, Rahmanovic, Bytyqi, Ahmed Hassan

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın, Alper Uludağ, Stambouli, Sinan Kurt, Yunus Akgün, Bjarnason, Vargas, Assombalonga

Sarı kartlar: Dk. 25 Alper Uludağ (Adana Demirspor), Dk. 28 Adil Demirbağ, Dk. 36 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

13. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Bytyqi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muric'ten döndü.

15. dakikada kaleci Muric'in uzun topuna hareketlenen Vargas'ın şutunda, top kaleci Sehic'de kaldı.

43. dakikada Svensson'un ceza sahası içinden sert şutunda, kaleye yönelen topu Abdülkerin Bardakçı kornere çeldi.

45+3. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Michalak'ın sert şutunda, kaleci Muric topu iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

AA / Basir Gülüm - Spor Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig, Konyaspor, Konya, Spor, Haber

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