Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Yeni HatayHakemler: Erkan Özdamar, Aleks Taşcıoğlu, Erdem BayıkAtakaş Hatayspor: Abdullah Yiğiter, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Riberio, Kamara, Lobjanidze, Saint Louis, DioufGalatasaray: İsmail Çipe, Boey, Alpaslan Öztürk, Marcao, Van Aanholt,...
VAN (AA) - Stat: Yeni Hatay
Hakemler: Erkan Özdamar, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
Atakaş Hatayspor : Abdullah Yiğiter, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Riberio, Kamara, Lobjanidze, Saint Louis, Diouf
Galatasaray: İsmail Çipe, Boey, Alpaslan Öztürk, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Cicaldau, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu
Goller: Dk. 23 Emre Kılınç, Dk. 45+7 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Dk. 43 Diouf (Penaltıdan) (Atakaş Hatayspor )
Sarı kartlar: Dk. 15 Alpaslan Öztürk, Dk. 25 Berkan Kutlu, Dk. 37 Boey Dk. 45 Ömer Bayram (Yedek kulübesinde) (Galatasaray), Dk. 25 Adekugbe, Dk. 27 Saint Louis, Dk. 37 Kamara (Atakaş Hatayspor )
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
6. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Lobjanidze'nin şutunda, top az farkla üstten dışarı gitti.
12. dakikada sol kanattan Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında ceza alanı içinde topa vuran Berkan Kutlu'nun şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
14. dakikada altıpas önünde yaşanan karambolde topu önünde bulan Kamara'nın şutunda, top savunmaya çarparak kornere gitti.
23. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Van Aanholt'un ortasında arka direkte topla buluşan Emre Kılınç'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
26. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Saint Louis topa elle müdahale edince hakem Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi.
27. dakikada Van Aanholt'un kullandığı penaltı vuruşunda top kaleci Abdullah Yiğiter'de kaldı.
28. dakikada Hatayspor'un gelişen atağında ceza sahası içine yapılan ortada arka direkte Kamara'nın vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
39. dakikada sol kanattan Kamil Ahmet Çörekçi'nin yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Diouf'un kafa vuruşunda, kaleci İsmail Çipe son anda topu kornere çeldi.
43. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Kamara'nın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonla ilgili maçın hakemi VAR'a gitti. Pozisyonu inceleyen hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Diouf, topu filelerle buluşturdu: 1-1.
45+7. dakikada ceza sahası dışından Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.
Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 2-1 önde bitirdi.