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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig
AA / Ramazan Kaya - Haberler | Spor

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Cemil TunçYukatel Kayserispor: Lung, Attamah, Hosseini, Onur Bulut, Carole, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Uzodimma, Cardoso, Gavranovic, Mustafa PektemekAltay: Lis, Murat Akcan, Naderi, Thaciano, Thiam, Ceyhun...

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Cemil Tunç

Yukatel Kayserispor : Lung, Attamah, Hosseini, Onur Bulut, Carole, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Uzodimma, Cardoso, Gavranovic, Mustafa Pektemek

Altay: Lis, Murat Akcan, Naderi, Thaciano, Thiam, Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım, Eren Erdoğan, Bamba, Rodriguez, Paixao

Gol: Dk. 33 Mustafa Pektemek (Yukatel Kayserispor )

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Kayserispor-Altay maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

19. dakikada sol kanatta topla buluşan Carole, meşin yuvarlağı ceza alanında bulunan Mustafa Pektemek'e bıraktı. Mustafa Pektemek'in vuruşunda kaleci Lis topu kornere çeldi.

29. dakikada gelişen Altay atağında ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Zeki Yıldırım'ın çektiği şutta, top auta çıktı.

33. dakikada Yukatel Kayserispor golü buldu. Sağ kanatta topla buluşan Onur Bulut, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde müsait durumda bulunan Mustafa Pektemek'le buluşturdu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

Maçın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Öte yandan, iki takım sahaya birlikte, "Kendi Aşımız, Kendi Gücümüz. TURKOVAC" yazılı pankart ile çıkarken, Yukatel Kayserispor sırtında "TURKOVAC" yazılı forma ile mücadele etti. Mücadeleyi, Kovid-19'a karşı yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli de izledi.

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AA / Ramazan Kaya - Spor Haberleri

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