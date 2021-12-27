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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig
AA / Abdullah Doğan - Haberler | Spor

Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Samet Çiçekİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Michalak, Mpoku, Bytyqi, CikalleshiBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Umut Meraş, Vida, Montero,...

KONYA (AA) - Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Samet Çiçek

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Michalak, Mpoku, Bytyqi, Cikalleshi

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Umut Meraş, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef, Pjanic, Oğuzhan Özyakup Ghezzal, Larin, Batshuayi

Sarı kartlar: Dk. 41 Vida (Beşiktaş), Dk. 45+1 Mpoku (İttifak Holding Konyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş maçının ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

5. dakikada Josef'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un sert şutunda, kaleci Sehic iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

17. dakikada Guilherme'nin sol taraftan kullandığı kornerde arka direkte Umut Meraş, rakibinden önce topa kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı kornere atarak tehlikeyi önledi.

28. dakikada Cikalleshi'nin sol kanattan ortasında altıpas üzerinde yükselen Soner Dikmen'in kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

36. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Batshuayi'nin vuruşunda, kaleci Sehic gole izin vermedi.

45. dakikada Guilherme'nin kullandığı serbest atışta altıpas içinde iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

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AA / Abdullah Doğan - Spor Haberleri

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