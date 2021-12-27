Konyaspor-Beşiktaş maçında ilginç anlar! Futbolculardan çok ekran başındakiler zorlandı

Konyaspor-Beşiktaş maçında tempo hiç düşmüyor

Kimse hayal edemezdi! Umut Meraş, hayatında hiç oynamadığı mevkide görev yapacak