Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Erkan Özdamar, Bahattin Duran, İbrahim Çağlar Uyarcan

VavaCars Fatih Karagümrük : Viviano, Hedenstad, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Biglia, Adnan Uğur, Ahmed Musa, Bertolacci, Karamoh, Pesic

Fenerbahçe: Berke Özer, Nazım Sangare, Kim Min-jae, Szalai, Novak, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Pelkas, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Valencia

Goller: Dk. 31 Pesic ( Fatih Karagümrük ), Dk. 40 Mesut Özil (Penaltıdan) (Fenerbahçe)

Kırmızı kartlar: Dk. 37 Burak Bekaroğlu, Dk. 38 Caner Erkin ( Fatih Karagümrük )

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçının ilk yarısı, 1-1 berabere tamamlandı.

29. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Nazım Sangare'nin sağdan son çizgiye yakın bir noktadan ortasında Adnan Uğur'un uzaklaştırmak istediği top Mesut Özil'in önünde kaldı. Mesut'un penaltı noktası civarında bekletmeden yaptığı vuruşta, sağına uzanan kaleci Viviano gole izin vermedi.

31. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Ahmet Musa'nın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Pesic, ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

37. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Aynı dakika içinde Burak Bekaroğlu, 38. dakikada ise Caner Erkin kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında arka direkte Novak kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Viviano iki direğin birleştiği noktadan meşin yuvarlağı güçlükle çeldi. Dönen topu altıpasın içinde tamamlamak isteyen Pelkas'ın şutunda, Burak Bekaroğlu'nun meşin yuvarlağa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi.

40. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Mesut Özil, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü sizce kim olmalı? #VitorPereira | #Fenerbahçe — Haberler (@Haberler) December 20, 2021

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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