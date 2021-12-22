Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Yeni HatayHakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Bilal GölenAtakaş Hatayspor: Munir, Popov, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Ribeiro, Sackey, Muhammed Mert (Dk.
FATİH, İSTANBUL (AA) - Stat: Yeni Hatay
Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Bilal Gölen
Atakaş Hatayspor : Munir, Popov, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Ribeiro, Sackey, Muhammed Mert (Dk. 36 Bülent Cevahir), Sadık Baş, El Kaabi, Diouf
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Hadziahmetovic, Mpoku, Bytyqi, Rahmanovic, Serdar Gürler, Cikalleshi
Goller: Dk. 3. El Kaabi (Atakaş Hatayspor ) Dk. 29 Mpoku (İttifak Holding Konyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 31 Adekugbe (Atakaş Hatayspor )
Sarı kart: Dk. 27 Sehic (İttifak Holding Konyaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor maçının ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.
3. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Kale önünde Ahmet Çalık'ın geri pasında topu kapan El Kaabi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
18. dakikada sağ kanattan Atakaş Hatayspor'un geliştirdiği atakta Popov'un ortasında, ceza sahası içinde El Kaabi'ye gelen topu kaleci Sehic, kontrol etmeyi başardı.
28. dakikada sol kanattan taç çizgisi yanından Ribeiro'nun kullandığı serbest vuruşta, top direğin üstünden az farkla auta gitti.
29. dakikada konuk ekip beraberliği sağladı.. Sağ kanattan Serdar Gürler'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mpoku, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
34. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rahmanovic'in vuruşunda, kaleci Munir son anda uzanarak topu kornere çeldi.
45. dakikada ceza çizgisi dışından Serdar Gürler'in çektiği şutta, üst direğe çarparak dönen topu kaleci Munir, kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.
AA / Salim Taş - Spor Haberleri