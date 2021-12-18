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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig
AA / Süha Gür - Haberler | Spor

Stat: NefHakemler: Zorbay Küçük, Ali Saygın Ögel, Candaş ElbilGalatasaray: İsmail Çipe, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, DiagneMedipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım,...

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Stat: Nef

Hakemler: Zorbay Küçük, Ali Saygın Ögel, Candaş Elbil

Galatasaray: İsmail Çipe, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Diagne

Medipol Başakşehir : Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Visca, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Chadli, Okaka

Gol: Dk. 20 Okaka (Medipol Başakşehir )

Sarı kartlar: Dk. 21 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 23 Marcao, Dk. 30 Yedlin (Galatasaray), Dk. 35 Chadli (Medipol Başakşehir )

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, misafir takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

20. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Ceza sahası dışından Hasan Ali Kaldırım'ın sağ ayağıyla yerden şutunda altı pas önünde topu kontrol eden Okaka, röveşata vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

24. dakikada hızlı gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Diagne'nin arka direğe plase şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

32. dakikada Muhammed Şengezer'in kısa düşen topunda Morutan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Diagne'nin müsait durumda şutunda, top kaleci Muhammed'de kaldı.

41. dakikada Kerem'in derinlemesine pasında altıpas önünde müsait durumda topla buluşan Diagne'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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AA / Süha Gür - Spor Haberleri

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