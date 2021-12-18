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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig
AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Stat: Medical ParkHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Tarık Ongun, Serkan ÇimenTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar, Hugo, Denswil (Dk. 76 Trondsen), Berat Özdemir, Dorukhan Toköz (Dk. 86 Abdulkadir Parmak), Hamsik, Bakasetas (Dk. 63 Abdülkadir Ömür), Djaniny (Dk. 64 Siopis), Cornelius (Dk.

Stat: Medical Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Tarık Ongun, Serkan Çimen

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar, Hugo, Denswil (Dk. 76 Trondsen), Berat Özdemir, Dorukhan Toköz (Dk. 86 Abdulkadir Parmak), Hamsik, Bakasetas (Dk. 63 Abdülkadir Ömür ), Djaniny (Dk. 64 Siopis), Cornelius (Dk. 77 Koita)

Atakaş Hatayspor: Munir, Fatih Kurucuk, Burak Can Çamoğlu (Dk. 30 Sadık Baş), Falette, Adekugbe, Sackey, Riberio (Dk. 90 Bertuğ Özgür Yıldırım), Burak Öksüz (Dk. 46 Popov), Saint-Louis (Dk. 46 El Kaabi), Lobjanidze (Dk. 46 Muhammed Mert), Diouf

Goller: Dk. 24 Djaniny, Dk. 38 Cornelius (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında lider Trabzonspor, ilk yarıda attığı gollerle Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi.

46. dakikada sağdan yapılan ortada Muhammed Mert'in topuk pasında altı pas içinde Diouf'un kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu güçlükle çıkardı.

58. dakikada Popov'un soldan ortasında, Diouf'un kafa vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

60. dakikada Muhammed Mert'in pasında ceza alanı sol çaprazında Diouf'un sert şutunda, top üsten auta gitti.

75. dakikada Cornelius'un pasında uygun durumdaki Siopis'in şutunda, kaleci Munir topa sahip oldu.

87. dakikada ceza alanı içinde rakiplerinden sıyrılan Abdülkadir Ömür'ün şutunda, kaleci Munir yatarak topu kontrol etti.

89. dakikada sol çaprazda rakiplerinden sıyrılan Koita'nın sert şutunda, kaleci Munir topu kornere çeldi.

Karşılaşma Trabzonpor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri

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