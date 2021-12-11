Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Çaykur DidiHakemler: Erkan Özdamar, Murat Ergin Gözütok, Ata YıldırımÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel, Djokoviç, Baiano (Dk.78 Sabo), Boyd (Dk.71 Bolasie), Umar, Boldrin (Dk.88 Dabo), Pohjanpalo (Dk.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Erkan Özdamar, Murat Ergin Gözütok, Ata Yıldırım
Çaykur Rizespor : Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel, Djokoviç, Baiano (Dk.78 Sabo), Boyd (Dk.71 Bolasie), Umar, Boldrin (Dk.88 Dabo), Pohjanpalo (Dk.87 Deniz Hümmet)
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan, Arslanagic, Atakan Çankaya (Dk.90+1 Baku), Kahraman Demirtaş 8Dk.82 Ndiaye), Yalçın Ayhan (Dk.82 Beyhan Şimşek), Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Lourency (Dk.46 Tijaniç), Jahovic (Dk.82 Brekoviç)
Goller: Dk. 40 ve 78 (Penaltıdan) Pohjanpalo, Dk.90+3 Sabo (Çaykur Rizespor) Dk.61 Atınç Nukan (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk.18 Selim Ay, Dk.80 Bolasie (Çaykur Rizespor)
Kırmızı Kart: Dk. 68 Halil Akbunar (Göztepe)
Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde, Çaykur Rizespor-Göztepe karşılaşması yeşil-mavili ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.
61. dakikada kazanılan köşe vuruşunda sağ taraftan Soner Aydoğdu'nun ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Atınç Nukan'ın kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-1
66. dakikada Umar'ın ceza sahsı dışı sol çaprazından plase vuruşunda top az farkla üsten auta çıktı.
78. dakikada Umar'ın düşürülmesi ile kazanılan penaltı atışında, Pohjanpalo'nun vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yatarak müdahalesine rağmen top filelere gitti: 2-1
90+2. dakikada savunmadan seken topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Tijaniç'in vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan, mutlak gol pozisyonunda meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere çeldi.
90+3. dakikada ev sahibi ekibin yakaladığı kontra atakta sağ taraftan Dabo'nun ceza sahası içerisine pasında Sabo boş pozisyonda plase vuruşla topu filelere gönderdi: 3-1
Karşılaşma, 3-1 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.
AA / Muhittin Sandıkçı - Spor Haberleri