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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig
AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor

Stat: Çaykur DidiHakemler: Erkan Özdamar, Murat Ergin Gözütok, Ata YıldırımÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel, Djokovic, Baiano, Boyd, Umar, Boldrin, PohjanpaloGöztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan, Arslanagic, Atakan Çankaya,...

ÇANKAYA, ANKARA (AA) - Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Erkan Özdamar, Murat Ergin Gözütok, Ata Yıldırım

Çaykur Rizespor : Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel, Djokovic, Baiano, Boyd, Umar, Boldrin, Pohjanpalo

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan, Arslanagic, Atakan Çankaya, Kahraman Demirtaş, Yalçın Kayan, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Lourency, Jahovic

Gol: Dk. 40 Pohjanpalo (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 18 Selim Ay (Çaykur Rizespor)

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde, Çaykur Rizespor-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısı yeşil-mavili ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

3. dakikada ceza sahası sol çaprazında Atakan Çankaya'nın yaklaşık 25 metreden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan sağına yatarak topu kornere çeldi.

14. dakikada Cemali Sertel'in soldan ceza yayı üzerine yerden pasında, Boyd'un dönüp vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

39. dakikada Boldrin'in sol taraftan pasında orta sahada topla buluşan Baiano'nun yaklaşık 40 metre sürdükten sonra yerden pasında ceza sahası üzerinde Atakan Çankaya araya girerek topu yavaşlattı. Bu oyuncu yeniden topu kazandıktan sonra karşı karşıya vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Pohjanpalo'nun kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.

Öte yandan Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran, 3 yıl önce makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin adının yazılı olduğu formayı Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman'a hediye etti.

Maçtan önce Çaykur Rizespor taraftarları geçtiğimiz hafta 5,5 aylık bebeğini anne karnında kaybeden İrfan Can Eğribayat'a "Başın sağolsun" tezahüratları ile destek verdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

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AA / Muhittin Sandıkçı - Spor Haberleri

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