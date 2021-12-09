Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 16. haftada görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Altay-Atakaş Hatayspor: Mete Kalkavan

11 Aralık Cumartesi:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Fırat Aydınus

16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Erkan Özdamar

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: Zorbay Küçük

12 Aralık Pazar:

13.30 Adana Demirspor-GZT Giresunspor: Alper Ulusoy

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Yasin Kol

19.00 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: Ali Şansalan

13 Aralık Pazartesi:

18.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Ümit Öztürk

20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

??Beşiktaş Teknik Direktörü #SergenYalçın görevinden istifa etti



Sizce, #Beşiktaş 'ın yeni teknik direktörü kim olmalı? — Haberler (@Haberler) December 9, 2021

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

Haberi Kaydet