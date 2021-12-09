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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig
AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 16. haftada görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Altay-Atakaş Hatayspor: Mete Kalkavan

11 Aralık Cumartesi:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Fırat Aydınus

16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Erkan Özdamar

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: Zorbay Küçük

12 Aralık Pazar:

13.30 Adana Demirspor-GZT Giresunspor: Alper Ulusoy

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Yasin Kol

19.00 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: Ali Şansalan

13 Aralık Pazartesi:

18.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Ümit Öztürk

20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

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AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

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