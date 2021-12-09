Futbol: Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 16. haftada görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Altay-Atakaş Hatayspor: Mete Kalkavan
11 Aralık Cumartesi:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Fırat Aydınus
16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Erkan Özdamar
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: Zorbay Küçük
12 Aralık Pazar:
13.30 Adana Demirspor-GZT Giresunspor: Alper Ulusoy
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Yasin Kol
19.00 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: Ali Şansalan
13 Aralık Pazartesi:
18.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Ümit Öztürk
20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
??Beşiktaş Teknik Direktörü #SergenYalçın görevinden istifa etti— Haberler (@Haberler) December 9, 2021
Sizce, #Beşiktaş 'ın yeni teknik direktörü kim olmalı?
AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri