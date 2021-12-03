Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Serkan OkKasımpaşa: Harun Tekin, Sakıb Aytaç, Donk, Bruma, Hadergjonaj, Hajradinovic, Doğucan Haspolat, Eysseric, Umut Bozok, Yusuf Erdoğan, JorgensenBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan Yılmaz, Can...
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Serkan Ok
Kasımpaşa: Harun Tekin, Sakıb Aytaç, Donk, Bruma, Hadergjonaj, Hajradinovic, Doğucan Haspolat, Eysseric, Umut Bozok, Yusuf Erdoğan, Jorgensen
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan Yılmaz, Can Bozdoğan, Josef, Atiba, Ghezzal, Larin, Batshuayi
Gol: Dk. 12 Can Bozdoğan (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 43 Josef (Beşiktaş)
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasındaki Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ilk yarısı, siyah-beyazlı takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
8. dakikada Ghezzal'ın uzun pasıyla savunma arkasında topla buluşan Larin, kaleciyle karşı karşıya kaldı. İlk anda şutunu çekmeyen Larin'in zayıf vuruşunda top kaleciyi geçse de kaleye giden meşin yuvarlağı Hadergjonaj kornere gönderdi.
12. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Can Bozdoğan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak içeri girdi: 1-0.
14. dakikada sağdan çizgiye inen Yusuf Erdoğan'ın ortaladığı top, kaleye yöneldi ancak meşin yuvarlak üst direğin üstüne çarparak auta gitti.
19. dakikada Ghezzal'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, Larin kafayla meşin yuvarlağı arka direğe gönderdi. Welinton'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
30. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın orta sahada kontrol edemediği topu kapan Yusuf Erdoğan sağdan ceza sahasına girerek dar açısına rağmen şutunu çekti. Meşin yuvarlak arka direğin yanından auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
PFDK'nın İrfan Can Kahveci'ye verdiği 2 maçlık ceza sizce doğru mu?— Haberler (@Haberler) December 2, 2021
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri