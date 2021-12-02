Futbol: Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 15. haftada görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Mete Kalkavan
4 Aralık Cumartesi:
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray-Altay: Cüneyt Çakır
5 Aralık Pazar:
13.30 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar
16.00 GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
6 Aralık Pazartesi:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
20.00 Göztepe-Gaziantep FK: Ümit Öztürk
Fenerbahçe'de olası bir Pereira ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğunda kimi görmek istersiniz? #Fenerbahçe #VitorPereira— Haberler (@Haberler) December 1, 2021
AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri