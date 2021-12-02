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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 15. haftada görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Mete Kalkavan

4 Aralık Cumartesi:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray-Altay: Cüneyt Çakır

5 Aralık Pazar:

13.30 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar

16.00 GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

6 Aralık Pazartesi:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

20.00 Göztepe-Gaziantep FK: Ümit Öztürk

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AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

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