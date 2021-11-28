SİVAS (AA) - Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Gökhan Barcın

Demir Grup Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Samba Camara, Goutas, Caner Osmanpaşa, Kerem Atakan Kesgin (Dk. 82 Azubuike), Ulvestad (Dk. 72 Hakan Arslan), Fajr (90+1 Özkan Yiğiter), Gradel, Henrique (Dk. 72 Kayode), Yatabare (90+1 Muhammed Emin Ergin)

Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz (Dk. 46 Falette), Adekugbe, Boudjemaa (Dk. 46 Muhammed Mert), Ribeiro, El Kaabi (Dk. 66 Sackey), Traore (Dk. 87 Kamara), Lobjanidze (Dk. 66 Saint Louis), Diouf

Goller: Dk. 22 Henrique (Penaltıdan), Dk. 43, 48 ve 86 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 54 Ribeiro (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Boudjemaa (Atakaş Hatayspor), Dk. 67 Henrique (Demir Grup Sivasspor)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Demir Grup Sivasspor- Atakaş Hatayspor karşılaşması ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

48. dakikada Sivasspor farkı 3'e çıkardı. Gradel'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde Yatabare'nin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

60. dakikada Gradel, sağ kanattaki arkadaşı Henrique'yi gördü. Bu futbolcunun ortasında defans son anda kafayla topu uzaklaştırdı.

63. dakikada Uğur Çiftçi'nin soldan rakip ceza sahasına kestiği top ön direkten sekti. Pozisyonu takip eden Gradel'in vuruşunda meşin yuvarlak bu kez üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

83. dakikada Atakaş Hatayspor tehlikeli geldi. Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağ kanattan ortasında rakip defans son anda topu kafayla uzaklaştırdı.

86. dakikada ev sahibi ekip farkı 4'e çıkardı. Gradel'in sağ kanattan ceza alanı içine yerden gönderdiği topa ayağını koyan Yatabare, kendisinin 3. takımının 4. golünü filelerle buluşturdu: 4-0.

Karşılaşma Sivasspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor Haberleri

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